НОВОСТИ | Общество













30.03.17 17:26 Детская школа искусств может переехать в Красноярский научный центр





Фото Видео





Уполномоченный по правам ребёнка в Красноярском крае Ирина Мирошникова просит ещё раз проанализировать возможности соседней гимназии; понять, почему первоклассников стало больше, нет ли тут ошибки в подсчётах. Из-за возмущения родителей власти вынужденно взяли неделю на поиск другого решения, срок вышел, и сегодня в администрации города "Вестям" рассказали, что ведут переговоры с Красноярским научным центром, он близко, возможно, школу искусств перенесут туда.







Детский правозащитник края Ирина Мирошникова дала заключение о ситуации с красноярской школой искусств №16. Это городской скандал - здание творческой школы в Академгородке из-за избытка первоклассников в соседней гимназии хотят отдать под начальные классы , а юных художников, танцоров, музыкантов переселить в другое, неотремонтированное здание за несколько остановок от прежнего места.Уполномоченный по правам ребёнка в Красноярском крае Ирина Мирошникова просит ещё раз проанализировать возможности соседней гимназии; понять, почему первоклассников стало больше, нет ли тут ошибки в подсчётах. Из-за возмущения родителей власти вынужденно взяли неделю на поиск другого решения, срок вышел, и сегодня в администрации города "Вестям" рассказали, что ведут переговоры с Красноярским научным центром, он близко, возможно, школу искусств перенесут туда.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













