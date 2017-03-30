НОВОСТИ | Общество













30.03.17 20:50 Жительница Красноярка жалуется на стаю собак на территории детсада





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Напомним, это не первый случай неприятного соседства. 20 марта "Вести" рассказывали о стае собак,



"Звонков с данного адреса ни в службу 005, ни в управление дорог и благоустройства, ни в районную администрацию не поступало. Работа в детсадах и школах стоит в приоритете, вне зависимости от того, какой план-задание на текущий день. Ваше обращение расценено как заявка и уже сегодня-завтра в план-задание это будет поставлено, туда выедет бригада и отловит животных", - сообщила руководитель департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова.











Горожанам снова угрожают собаки. В редакцию "Вестей" обратилась красноярка, которая жалуется на бездомных псов на территории детского сада №321, в котором занимается её ребёнок. Возмущённая мама уверяет, на территории учреждения всю зиму жила собака с выводком. Главная жалоба - агрессивность четвероногих, популяция которых здесь только растёт. Администрация сада при этом бездействует, уверяет женщина. Комментировать ситуацию на камеру красноярка отказалась из-за нежелания портить отношения с руководством сада.Напомним, это не первый случай неприятного соседства. 20 марта "Вести" рассказывали о стае собак, напавших на 9-летнюю девочку на правобережье. Ликвидировать бродячие стаи должна администрация города."Звонков с данного адреса ни в службу 005, ни в управление дорог и благоустройства, ни в районную администрацию не поступало. Работа в детсадах и школах стоит в приоритете, вне зависимости от того, какой план-задание на текущий день. Ваше обращение расценено как заявка и уже сегодня-завтра в план-задание это будет поставлено, туда выедет бригада и отловит животных", - сообщила руководитель департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова.







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