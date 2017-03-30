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НОВОСТИ | Происшествия





30.03.17 17:22 На Енисее в районе Путинского моста зафиксированы нефтяные пятна



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Маслянистое пятно на Енисее появилось сегодня примерно в 10 часов утра. Оно растянулось вдоль правого берега от моста 777 до Путинского моста. Рыбаки наблюдали за этой экологической катастрофой около двух часов, они уверяют, что шёл едкий запах солярки, при этом вместе с пятном плыл мусор: бутылки, пакеты и даже воздушные шары.

Очевидцы происшествия обвиняют во всём предприятия, расположенные вдоль Енисея чуть выше. Их немало. Мы нашли одно из ближайших к месту ЧП, оно занимается погрузкой леса; но как заявил хозяин, они ещё даже не приступали к работе.

В этом году потеплело гораздо раньше, чем обычно, поэтому многие предприятия на Енисее уже приступили к сезонным работам. Правда, определить, какое из предприятий сейчас сливает отходы в Енисей, будет крайне сложно, это под силу разве что природоохранной прокуратуре. И положительные примеры есть. Например, в прошлом году руководитель одного из предприятий, которое таким же образом загрязняло Енисей, получил штраф в размере полумиллиона рублей.


Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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