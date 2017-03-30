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НОВОСТИ | Экономика





30.03.17 20:55 В горсовете обсудили тему содержания муниципальных сетей, находящихся в аренде



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В красноярском горсовете состоялись депутатские слушания на непростую для города тему содержания муниципальных сетей, находящихся в аренде. Народные избранники выразили надежду, что инвестиций станет больше, а вопросов к коммунальщикам меньше.

С докладом выступил генеральный директор "КрасКома" Олег Гончеров. Он рассказал, что с приобретением СГК доли в "КрасКоме" удалось снизить тариф на тепло для жителей, при этом серьёзно увеличить средства на ремонт объектов.

"Практически в шесть раз увеличиваем финансирование по всем направлениям. Это и капитальный ремонт, до 400 миллионов повышаем эту планку; и по инвестиционной программе порядка 300 миллионов плюсом пойдёт в зачёт инвестиционных обязательств", - сообщил генеральный директор ООО "КрасКом" Олег Гончеров.
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