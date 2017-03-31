НОВОСТИ | Общество













31.03.17 09:20 Наказание для поджигателей травы станет жёстче





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В этом году руководитель Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко поручил карать нарушителей более жёстко и о каждом случае возгорания незамедлительно сообщать в полицию, чтобы виновник был найден по горячим следам и наказан.







Поджигателей травы и лесов в Красноярском крае ждут уголовные дела. Отметим, что за прошлый год в отношении жителей края, по вине которых произошли пожары в лесных массивах, было составлено 15 тысяч протоколов о нарушении. Возбуждено 206 уголовных дел, но найти виновных сложно и всего 10 поджигателей получили обвинительные приговоры.В этом году руководитель Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко поручил карать нарушителей более жёстко и о каждом случае возгорания незамедлительно сообщать в полицию, чтобы виновник был найден по горячим следам и наказан.







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