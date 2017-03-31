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31.03.17 09:22 Красноярский скелетонист Никита Трегубов завоевал золото на чемпионате России





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В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов со всей страны. Добавим, Трегубов уже второй раз завершает соревнования с лучшим результатом, чем у Третьякова - в конце февраля на чемпионате мира по скелетону в Германии молодой спортсмен опередил олимпийца на 0,19 секунд и взял бронзу мировых соревнований.







Красноярский скелетонист Никита Трегубов завоевал золото на чемпионате России в Сочи. Спортсмен из Красноярска и воспитанник краевой Академии зимних видов спорта в первый же день победил в чемпионате по бобслею и скелетону, обогнав олимпийца Александра Третьякова на 0,84 секунды.В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов со всей страны. Добавим, Трегубов уже второй раз завершает соревнования с лучшим результатом, чем у Третьякова - в конце февраля на чемпионате мира по скелетону в Германии молодой спортсмен опередил олимпийца на 0,19 секунд и взял бронзу мировых соревнований.







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