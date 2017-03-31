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31.03.17 11:21 В Красноярске бушует ураганный ветер





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Вместе с ветром в Красноярск вернутся заморозки. Первый день апреля ещё будет тёплым - 15-17оС, а уже в ночь на воскресенье похолодает до нуля, возможен дождь со снегом. Осадки и пасмурная погода продолжатся и на следующей неделе. В среднем дневные температуры будут колебаться от +3 до +6оС, а ночные от 0 до -6оС.







В Красноярске сильный ветер сносит строительные заборы и выбивает окна. Штормовые порывы достигают 15-20 метров в секунду. Страдает от непогоды и жители севера региона: в Таймырском, Туруханском и Эвенкийском районах. На Северном шоссе у здания сорвало крышу. Спасатели просят жителей отогнать машины от деревьев, обходить лёгкие рекламные и строительные конструкции, а по возможности и вовсе не покидать квартир и офисов. Возможны временные отключения электроэнергии.Вместе с ветром в Красноярск вернутся заморозки. Первый день апреля ещё будет тёплым - 15-17С, а уже в ночь на воскресенье похолодает до нуля, возможен дождь со снегом. Осадки и пасмурная погода продолжатся и на следующей неделе. В среднем дневные температуры будут колебаться от +3 до +6С, а ночные от 0 до -6С.











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