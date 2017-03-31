НОВОСТИ | Общество













31.03.17 11:42 Красноярские полицейские отправились в командировку на Кавказ





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Александр Кузнецов, заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю: "Это оперативно-поисковые, заградительные, контрольно-пропускные задачи в условиях горно-лесистой местности. Задача им поставлена первоочередная - вернуться живыми и здоровыми".







Сотрудники краевой полиции отправились в командировку в Чеченскую республику. Сводный отряд из ста человек будет нести службу в Итум-Калинском районе, это приграничная с Грузией территория. На Кавказ едут только лучшие из лучших сотрудников. В течение полугода они будут жить в модульных казармах. Каждый день командировки будет считаться за три."Это оперативно-поисковые, заградительные, контрольно-пропускные задачи в условиях горно-лесистой местности. Задача им поставлена первоочередная - вернуться живыми и здоровыми".











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