Сотрудники краевой полиции отправились в командировку в Чеченскую республику. Сводный отряд из ста человек будет нести службу в Итум-Калинском районе, это приграничная с Грузией территория. На Кавказ едут только лучшие из лучших сотрудников. В течение полугода они будут жить в модульных казармах. Каждый день командировки будет считаться за три.
Александр Кузнецов, заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю: "Это оперативно-поисковые, заградительные, контрольно-пропускные задачи в условиях горно-лесистой местности. Задача им поставлена первоочередная - вернуться живыми и здоровыми".