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|03.04.17 09:54 Вести. Красноярск. События недели от 02.04.2017
В этом выпуске:
- Дизайнерские шары-кроны у дороги в центре и уродливые пни во дворах. Красноярцы жалуются на то, как проводят обрезку деревьев, и называют такое благоустройство варварским.
- Представители крупных федеральных сетей супермаркетов констатировали падение цен на продукты. Фиксируют ли эту тенденцию в красноярских магазинах?
- Гонки на оленях, национальные танцы, а из угощения - оленьи сердца на сосновых палках. Во время главного праздника Эвенкии корреспондент "Вестей" сам стал настоящим эвенкийцем.
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