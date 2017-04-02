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03.04.17 09:54 Вести. Красноярск. События недели от 02.04.2017

В этом выпуске:



- Дизайнерские шары-кроны у дороги в центре и уродливые пни во дворах. Красноярцы жалуются на то, как проводят обрезку деревьев, и называют такое благоустройство варварским.



- Представители крупных федеральных сетей супермаркетов констатировали падение цен на продукты. Фиксируют ли эту тенденцию в красноярских магазинах?



- Гонки на оленях, национальные танцы, а из угощения - оленьи сердца на сосновых палках. Во время главного праздника Эвенкии корреспондент "Вестей" сам стал настоящим эвенкийцем.





- Дизайнерские шары-кроны у дороги в центре и уродливые пни во дворах. Красноярцы жалуются на то, как проводят обрезку деревьев, и называют такое благоустройство варварским.- Представители крупных федеральных сетей супермаркетов констатировали падение цен на продукты. Фиксируют ли эту тенденцию в красноярских магазинах?- Гонки на оленях, национальные танцы, а из угощения - оленьи сердца на сосновых палках. Во время главного праздника Эвенкии корреспондент "Вестей" сам стал настоящим эвенкийцем.







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