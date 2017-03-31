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|31.03.17 17:22 В Красноярске на пешеходных переходах сбили двух детей
Сегодня за один день сразу два ребёнка были сбиты на пешеходных переходах. ДТП произошли в Советском районе Красноярска и на правобережье. В обоих случаях мальчики 10 и 13 лет убедились, что водители их пропускают, и начали переходить проезжую часть по "зебре". Однако автовладельцы из крайнего левого ряда проигнорировали поведение других водителей и не сбавили скорость. Ребёнок на правобережье получил травмы, а второй, в Советском районе, отделался ссадинами.
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