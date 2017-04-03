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НОВОСТИ | Общество





03.04.17 11:50 В Красноярске завершился фестиваль "Парад звёзд в оперном"



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Солисту Мариинского театра довелось работать с прославленной Еленой Образцовой. Аскар Абдразаков восхищён тем, что великая Кармен до сих пор вдохновляет людей на подобные фестивали.

"Особенно в центре России это необходимо делать, чтобы публика знала артистов, прежде всего видела их вживую. Живой голос - это природа, который никто не отменял, надо петь, надо радовать, нести людям добро и любовь", - сказал солист Мариинского театра Аскар Абдразаков (Санкт-Петербург).

За два месяца участниками "Парада звёзд в Оперном" стали десятки артистов мировой оперы. Звёздными были не только голоса, но и произведения, которые они исполняли: "Тоска", "Князь Игорь", "Аида", "Пиковая дама", "Борис Годунов", "Травиата", "Трубадур", который в Красноярске не слышали более 20 лет.

"Мы очень счастливы, что состоялся такой парад, такой замечательный фестиваль. Немного грустно, но начинаются будни", - сказал главный режиссёр Красноярского театра оперы и балета Неэме Кунингас.

В этом году фестиваль посетили более 7 тысяч зрителей. Они получили такой заряд эмоций, что хватит до следующего фестиваля. Впервые в рамках проекта прошёл благотворительный марафон "Искусство во имя жизни". Удалось собрать более 800 тысяч рублей на лечение детей, страдающих онкозаболеваниями.


Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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