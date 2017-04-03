НОВОСТИ | Общество













03.04.17 17:30 На конкурсе "Мисс Россия-2017" Красноярский край представит студентка из Монако





Фото Видео





Уже началось голосование, в списке 50 участниц, победителями которого должны стать всего 10 красавиц. Они войдут в топ-20 финалисток конкурса. Он пройдёт 15 апреля в Москве. Победительницу ждёт огромный денежный приз, корона из белого золота с бриллиантами и жемчугами, а также возможность представлять Россию на конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".







Красноярский край на конкурсе "Мисс Россия-2017" представит студентка из Монако. Анастасии Якушевой 19 лет, занимается боксом, есть опыт съёмок в европейском документальном кино. Девушка родом из Железногорска, сейчас учится в Международном университете Монако.Уже началось голосование, в списке 50 участниц, победителями которого должны стать всего 10 красавиц. Они войдут в топ-20 финалисток конкурса. Он пройдёт 15 апреля в Москве. Победительницу ждёт огромный денежный приз, корона из белого золота с бриллиантами и жемчугами, а также возможность представлять Россию на конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













