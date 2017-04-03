Красноярский край на конкурсе "Мисс Россия-2017" представит студентка из Монако. Анастасии Якушевой 19 лет, занимается боксом, есть опыт съёмок в европейском документальном кино. Девушка родом из Железногорска, сейчас учится в Международном университете Монако.
Уже началось голосование, в списке 50 участниц, победителями которого должны стать всего 10 красавиц. Они войдут в топ-20 финалисток конкурса. Он пройдёт 15 апреля в Москве. Победительницу ждёт огромный денежный приз, корона из белого золота с бриллиантами и жемчугами, а также возможность представлять Россию на конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".