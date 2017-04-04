НОВОСТИ | Экономика













04.04.17 11:48 Объём выбросов Красноярского алюминиевого завода снизился на 50%





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"Снизилось, причём значительно, количество выбросов в атмосферу. По всем данным, которые подтверждены контрольно-надзорными органами, с 2004 года выбросы снизились с 92 тысяч тонн до 58, т.е. порядка 50%", - сообщил министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов.



В 2016 году металлурги вложили в экологическую модернизацию более миллиарда рублей. Ещё столько же планируется потратить в этом году. Вводится новое оборудования для производства литейнысплавов: главное - выпускать металл высокой переработки.



Металлурги утверждают: за последние 10 лет они не наращивали объёмы производства алюминия-сырца. Сейчас упор делается на высокотехнологичные сплавы. Кстати, из этого слитка весом 30 тонн можно произвести 2 миллиона банок для различных напитков.



Кроме того, на КрАЗе внедряется новейшая система экологического мониторинга, которая позволяет в режиме онлайн контролировать экологическую ситуацию - она впервые используется в алюминиевой промышленности. "На сегодняшний момент оборудование смонтировано на один источник выбросов, сейчас проходят пуско-наладочные работы, по их завершению будем смотреть по онлайн-мониторингу", - пояснил управляющий директор АО "Русал-Красноярск" Евгений Курьянов.



Возросла и эффективность газоочисток КрАЗа. Сейчас она превышает 99 процентов.





Электролизные корпуса КрАЗа сейчас переводятся на технологию "экологического Содерберга". Переход позволяет снизить нагрузку на окружающую среду и при этом получать качественный металл. Уже сейчас по этой технологии работают более половины всех электролизных мощностей предприятия."Снизилось, причём значительно, количество выбросов в атмосферу. По всем данным, которые подтверждены контрольно-надзорными органами, с 2004 года выбросы снизились с 92 тысяч тонн до 58, т.е. порядка 50%", - сообщил министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов.В 2016 году металлурги вложили в экологическую модернизацию более миллиарда рублей. Ещё столько же планируется потратить в этом году. Вводится новое оборудования для производства литейнысплавов: главное - выпускать металл высокой переработки.Металлурги утверждают: за последние 10 лет они не наращивали объёмы производства алюминия-сырца. Сейчас упор делается на высокотехнологичные сплавы. Кстати, из этого слитка весом 30 тонн можно произвести 2 миллиона банок для различных напитков.Кроме того, на КрАЗе внедряется новейшая система экологического мониторинга, которая позволяет в режиме онлайн контролировать экологическую ситуацию - она впервые используется в алюминиевой промышленности. "На сегодняшний момент оборудование смонтировано на один источник выбросов, сейчас проходят пуско-наладочные работы, по их завершению будем смотреть по онлайн-мониторингу", - пояснил управляющий директор АО "Русал-Красноярск" Евгений Курьянов.Возросла и эффективность газоочисток КрАЗа. Сейчас она превышает 99 процентов. Дмитрий БЫЗОВ

















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