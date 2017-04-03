Управляющие компании ответят за неправильную обрезку деревьев. Глава Красноярска дал поручение провести проверку состояния зелёных насаждений во дворах города. На прошлой неделе "Вести" рассказывали о жалобах горожан на варварский уход за тополями: непрофессиональные работники, которых нанимают управляющие компании, вместо проведения правильной обрезки деревьев просто опиливают их, превращая в высокие пни. Эдхам Акбулатов потребовал провести проверку, принять меры к нарушителям и впредь не допускать подобных ситуаций.