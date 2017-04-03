НОВОСТИ | Общество













03.04.17 17:26 Ряды Вооружённых сил России пополнят 2600 красноярцев





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"Из Крыма прибывают офицеры, из части, которую мы комплектуем. Мы представляем ребят, годных по здоровью, по образованию - по нашему мнению. Они дольше всех их выбирают, беседуют с ними, смотрят документы, дела призывные", - рассказал военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко.







В Красноярске стартовал весенний призыв в армию. До 15 июля военную форму примерят 2600 жителей края. При этом в регионе останется лишь каждый шестой. Остальные разъедутся по всей стране. Полтысячи отправятся в элитные войска вроде ВДВ, ещё три сотни - в Национальную гвардию, 15 человек будут служить в Президентском полку. Ждут красноярцев и в войсковых частях курортного региона - в Крыму."Из Крыма прибывают офицеры, из части, которую мы комплектуем. Мы представляем ребят, годных по здоровью, по образованию - по нашему мнению. Они дольше всех их выбирают, беседуют с ними, смотрят документы, дела призывные", - рассказал военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко.











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