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03.04.17 17:23 Красноярским родителям предлагают дать оценку детским садам





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"Как раз в этом и смысл - не запугать, не показать фиктивно-демонстрационный продукт в результате независимой оценки качества, а это в первую очередь демонстрация открытости, оценка нашей деятельности со стороны внешних экспертов", - подчеркнула руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.



В анкете 30 вопросов, среди критериев - информативность сайта детского сада, вежливость сотрудников, умение руководства разрешать конфликтные ситуации, качество работы воспитателей, состояние здания, благоустройство территории и многое другое. 283-й детский сад на Судостроительной родители уже оценили практически на отлично.



"Я бы порекомендовал этот детский садик. У нас ещё два садика по соседству находятся, но мы по совету других родителей решили прийти именно сюда. Я посмотрел сам здание, группу, познакомился с заведующей, с коллективом и принял решение, что мой ребёнок будет ходить именно сюда", - сказал отец двух дочек Евгений Сыроежко.



"Здесь конфликтов никаких нет, есть вопросы, но мы их решаем, все открыты, хоть к воспитателям, хоть к заведующей прийти", - добавила мама двухлетнего Тимофея Екатерина Федоренко.



Однако от родительской оценки ждут не только восторгов, наверняка будут и нарекания в адрес учреждений. К слову, школы такую проверку уже прошли, подводятся итоги. Оценить работу детского сада, в который ходит ваш ребёнок, можно на сайте





Помощь нужна в этот раз красноярскому управлению образования. Руководитель Татьяна Ситдикова признаётся - сверху видно не всё. Да и более открытыми хочется стать для главных клиентов - родителей маленьких горожан. Потому и придумали независимую оценку качества образования в садиках и школах. Заведующих и директоров просят отнестись к процедуре без нервов. Карательных мер не будет."Как раз в этом и смысл - не запугать, не показать фиктивно-демонстрационный продукт в результате независимой оценки качества, а это в первую очередь демонстрация открытости, оценка нашей деятельности со стороны внешних экспертов", - подчеркнула руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.В анкете 30 вопросов, среди критериев - информативность сайта детского сада, вежливость сотрудников, умение руководства разрешать конфликтные ситуации, качество работы воспитателей, состояние здания, благоустройство территории и многое другое. 283-й детский сад на Судостроительной родители уже оценили практически на отлично."Я бы порекомендовал этот детский садик. У нас ещё два садика по соседству находятся, но мы по совету других родителей решили прийти именно сюда. Я посмотрел сам здание, группу, познакомился с заведующей, с коллективом и принял решение, что мой ребёнок будет ходить именно сюда", - сказал отец двух дочек Евгений Сыроежко."Здесь конфликтов никаких нет, есть вопросы, но мы их решаем, все открыты, хоть к воспитателям, хоть к заведующей прийти", - добавила мама двухлетнего Тимофея Екатерина Федоренко.Однако от родительской оценки ждут не только восторгов, наверняка будут и нарекания в адрес учреждений. К слову, школы такую проверку уже прошли, подводятся итоги. Оценить работу детского сада, в который ходит ваш ребёнок, можно на сайте nok.ms . Опрос будет длиться до 1 июня 2017 года. Мария СЕМЁНОВА

















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