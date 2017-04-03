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НОВОСТИ | Общество





03.04.17 17:23 Красноярским родителям предлагают дать оценку детским садам



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Помощь нужна в этот раз красноярскому управлению образования. Руководитель Татьяна Ситдикова признаётся - сверху видно не всё. Да и более открытыми хочется стать для главных клиентов - родителей маленьких горожан. Потому и придумали независимую оценку качества образования в садиках и школах. Заведующих и директоров просят отнестись к процедуре без нервов. Карательных мер не будет.

"Как раз в этом и смысл - не запугать, не показать фиктивно-демонстрационный продукт в результате независимой оценки качества, а это в первую очередь демонстрация открытости, оценка нашей деятельности со стороны внешних экспертов", - подчеркнула руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.

В анкете 30 вопросов, среди критериев - информативность сайта детского сада, вежливость сотрудников, умение руководства разрешать конфликтные ситуации, качество работы воспитателей, состояние здания, благоустройство территории и многое другое. 283-й детский сад на Судостроительной родители уже оценили практически на отлично.

"Я бы порекомендовал этот детский садик. У нас ещё два садика по соседству находятся, но мы по совету других родителей решили прийти именно сюда. Я посмотрел сам здание, группу, познакомился с заведующей, с коллективом и принял решение, что мой ребёнок будет ходить именно сюда", - сказал отец двух дочек Евгений Сыроежко.

"Здесь конфликтов никаких нет, есть вопросы, но мы их решаем, все открыты, хоть к воспитателям, хоть к заведующей прийти", - добавила мама двухлетнего Тимофея Екатерина Федоренко.

Однако от родительской оценки ждут не только восторгов, наверняка будут и нарекания в адрес учреждений. К слову, школы такую проверку уже прошли, подводятся итоги. Оценить работу детского сада, в который ходит ваш ребёнок, можно на сайте nok.ms. Опрос будет длиться до 1 июня 2017 года.


Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
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