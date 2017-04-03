НОВОСТИ | Общество













03.04.17 17:20 Синоптики прогнозируют аномально тёплый апрель





Фото Видео





По прогнозу синоптиков, температура в апреле снова будет выше нормы. Несколько дней будут очень тёплыми - до 20 градусов выше ноля. Но ближайшая неделя будет отмечена осадками - пройдёт мокрый снег. "Самая холодная ночь на этой неделе ожидается на вторник. Температура составит от -5 до -10 градусов. В дальнейшем до конца недели ночные температуры от 0 до -5", - сообщила ведущий специалист по связям со СМИ Красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.



На Столбах уже зарегистрированы первые случаи присасывания клещей, насекомых в этом году будет много. Опасная ситуация складывается и с рыбаками, которые в такую погоду выходят на лёд на озёрах и Абаканской протоке.



"Особенно нас беспокоит Красноярское водохранилище. Там люди не только выходят на лёд, но и выезжают, на тяжёлых машинах разгоняются по льду. Не было недели, чтобы машина не ушла под лёд", - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по краю Валерий Терешков.



Кроме того, в МЧС постоянно отслеживают паводковую ситуацию. Конечно, тёплая погода принесёт не только неприятности. Совсем скоро, когда вскроется Мана, горожане смогут наблюдать ледоход по Енисею.





Снег на красноярских улицах практически исчез, и это повод для опасений. В Забайкальском крае лес уже полыхает, введён режим ЧС. Красноярские спасатели тоже в напряжении и призывают не разводить огонь вблизи сухой травы.По прогнозу синоптиков, температура в апреле снова будет выше нормы. Несколько дней будут очень тёплыми - до 20 градусов выше ноля. Но ближайшая неделя будет отмечена осадками - пройдёт мокрый снег. "Самая холодная ночь на этой неделе ожидается на вторник. Температура составит от -5 до -10 градусов. В дальнейшем до конца недели ночные температуры от 0 до -5", - сообщила ведущий специалист по связям со СМИ Красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.На Столбах уже зарегистрированы первые случаи присасывания клещей, насекомых в этом году будет много. Опасная ситуация складывается и с рыбаками, которые в такую погоду выходят на лёд на озёрах и Абаканской протоке."Особенно нас беспокоит Красноярское водохранилище. Там люди не только выходят на лёд, но и выезжают, на тяжёлых машинах разгоняются по льду. Не было недели, чтобы машина не ушла под лёд", - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по краю Валерий Терешков.Кроме того, в МЧС постоянно отслеживают паводковую ситуацию. Конечно, тёплая погода принесёт не только неприятности. Совсем скоро, когда вскроется Мана, горожане смогут наблюдать ледоход по Енисею. Владимир ЖАРИНОВ

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













