Снег на красноярских улицах практически исчез, и это повод для опасений. В Забайкальском крае лес уже полыхает, введён режим ЧС. Красноярские спасатели тоже в напряжении и призывают не разводить огонь вблизи сухой травы.
По прогнозу синоптиков, температура в апреле снова будет выше нормы. Несколько дней будут очень тёплыми - до 20 градусов выше ноля. Но ближайшая неделя будет отмечена осадками - пройдёт мокрый снег. "Самая холодная ночь на этой неделе ожидается на вторник. Температура составит от -5 до -10 градусов. В дальнейшем до конца недели ночные температуры от 0 до -5", - сообщила ведущий специалист по связям со СМИ Красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.
На Столбах уже зарегистрированы первые случаи присасывания клещей, насекомых в этом году будет много. Опасная ситуация складывается и с рыбаками, которые в такую погоду выходят на лёд на озёрах и Абаканской протоке.
"Особенно нас беспокоит Красноярское водохранилище. Там люди не только выходят на лёд, но и выезжают, на тяжёлых машинах разгоняются по льду. Не было недели, чтобы машина не ушла под лёд", - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по краю Валерий Терешков.
Кроме того, в МЧС постоянно отслеживают паводковую ситуацию. Конечно, тёплая погода принесёт не только неприятности. Совсем скоро, когда вскроется Мана, горожане смогут наблюдать ледоход по Енисею.