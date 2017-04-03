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03.04.17 17:22 В Красноярске продолжаются ночные рейды по выявлению автопьяниц





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На этот раз рейды проводились на улицах Шахтёров и Калинина. Среди нарушителей оказалось шесть серийных автопьяниц, которые уже подвергались наказанию за нетрезвую езду. Ещё у одного молодого человека нашли газовый пистолет без документов.



"Газовый пистолет, номера которого были снесены. Был доставлен в органы внутренних дел, где на сегодня проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела либо административного делопроизводства", - сообщил заместитель командира полка ДПС Сергей Молявко.







За выходные красноярские автополицейские задержали почти 50 пьяных водителей. Такой улов стал результатом ночных антиалкогольных рейдов на дорогах краевого центра. Инспекторы ГИБДД уже традиционно выставляли массивные блок-посты на основных магистралях и проверяли почти всех автомобилистов.На этот раз рейды проводились на улицах Шахтёров и Калинина. Среди нарушителей оказалось шесть серийных автопьяниц, которые уже подвергались наказанию за нетрезвую езду. Ещё у одного молодого человека нашли газовый пистолет без документов."Газовый пистолет, номера которого были снесены. Был доставлен в органы внутренних дел, где на сегодня проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела либо административного делопроизводства", - сообщил заместитель командира полка ДПС Сергей Молявко.











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