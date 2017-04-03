За выходные красноярские автополицейские задержали почти 50 пьяных водителей. Такой улов стал результатом ночных антиалкогольных рейдов на дорогах краевого центра. Инспекторы ГИБДД уже традиционно выставляли массивные блок-посты на основных магистралях и проверяли почти всех автомобилистов.
На этот раз рейды проводились на улицах Шахтёров и Калинина. Среди нарушителей оказалось шесть серийных автопьяниц, которые уже подвергались наказанию за нетрезвую езду. Ещё у одного молодого человека нашли газовый пистолет без документов.
"Газовый пистолет, номера которого были снесены. Был доставлен в органы внутренних дел, где на сегодня проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела либо административного делопроизводства", - сообщил заместитель командира полка ДПС Сергей Молявко.