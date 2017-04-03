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03.04.17 17:21 В центре Красноярска эвакуатор снёс столб с высоковольтным кабелем



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В центре Красноярска эвакуатор снёс столб с кабелем высокого напряжения. Это случилось на улице Красной Армии возле торгового комплекса "Квант". Эвакуатор пытался погрузить неправильно припаркованный автомобиль. Очевидно, краном зацепил силовой кабель, которым была подпитана строительная площадка через дорогу.

Сам столб находился на территории школы №10. Его буквально вырвало с корнем, часть конструкции рухнула на балкон второго этажа жилого дома. Сейчас дорожная полиция выясняет, висел ли кабель ниже положенных 4-х метров или же стрела эвакуатора поднялась на опасную высоту.








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