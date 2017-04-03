НОВОСТИ | Общество













03.04.17 17:25 Курсанты военно-инженерного института сдают кровь для ветеранов боевых действий





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Алексей Подкорытов, начальник краевого госпиталя ветеранов и инвалидов войн: "Во-первых, это патриотическое воспитание молодёжи. Во-вторых, это создание банка крови для пациентов госпиталя. А в-третьих, это резерв крови вообще для всех пациентов Красноярского края. Свыше 700 курсантов ежегодно сдают кровь для всего здравоохранения Красноярского края".







Более 700 человек сдадут кровь для ветеранов боевых действий. Сегодня мобильная станция переливания крови приехала к военно-инженерному институту. Курсанты сдали биоматериалы для пациентов Красноярского госпиталя ветеранов. Ежегодно в нём получают стационарную помощь свыше 6 тысяч человек."Во-первых, это патриотическое воспитание молодёжи. Во-вторых, это создание банка крови для пациентов госпиталя. А в-третьих, это резерв крови вообще для всех пациентов Красноярского края. Свыше 700 курсантов ежегодно сдают кровь для всего здравоохранения Красноярского края".











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