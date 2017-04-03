Более 700 человек сдадут кровь для ветеранов боевых действий. Сегодня мобильная станция переливания крови приехала к военно-инженерному институту. Курсанты сдали биоматериалы для пациентов Красноярского госпиталя ветеранов. Ежегодно в нём получают стационарную помощь свыше 6 тысяч человек.
Алексей Подкорытов, начальник краевого госпиталя ветеранов и инвалидов войн: "Во-первых, это патриотическое воспитание молодёжи. Во-вторых, это создание банка крови для пациентов госпиталя. А в-третьих, это резерв крови вообще для всех пациентов Красноярского края. Свыше 700 курсантов ежегодно сдают кровь для всего здравоохранения Красноярского края".