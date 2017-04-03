НОВОСТИ | Общество













03.04.17 17:27 Ушёл из жизни заслуженный художник России Владимир Зеленов





Фото Видео





Валерий Кудринский, заслуженный художник России: "Ему всё время доставался сектор пропаганды, потому что говорящий был скульптор, а не только из глины лепил. Со скульптурой в Красноярске дела не очень. Владимир Алексеевич был человеком спокойным и ни в какие дрязги не влезал".







В Красноярске после продолжительной болезни скончался заслуженный художник России Владимир Зеленов. До своего 85-летия он не дожил буквально 20 дней. Самые известные работы скульптора: "Плотогон", "Трудная трасса" и "Северная красавица" в граните. Его произведения хранятся во музеях России и зарубежных частных коллекциях - в США, Австрии, Австралии и Японии. К слову, в Красноярске практически нет его скульптур. Только в музее-усадьбе в Овсянке стоит бронзовая композиция "Астафьевы в Овсянке"."Ему всё время доставался сектор пропаганды, потому что говорящий был скульптор, а не только из глины лепил. Со скульптурой в Красноярске дела не очень. Владимир Алексеевич был человеком спокойным и ни в какие дрязги не влезал".











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













