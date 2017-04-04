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04.04.17 09:00 В Красноярске на пенсионерку напала стая бродячих собак





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Людмила Николаевна направлялась в аптеку за привычными ей лекарствами, но после встречи с дворняжками ей пришлось приобрести ещё и успокоительное, бинты и антисептик. "Меня спасли от большого укуса толстые брюки, я возвращалась со Cтолбов. Клок вырван из брюк был и царапина, кровь пошла у меня, но царапина была неглубокая", - пояснила Людмила Чередниченко.



Женщина обратилась в травмпункт, написала заявление в полицию и оставила заявку в службе 005, но собаки и по сей день здесь. В ста метрах отсюда расположена школа и практически каждый день мимо своры собак на учёбу пробегают сотни детей. К слову, улица 60 лет Октября для зубастой стаи настоящий рай, животным даже не приходится искать себе пропитание. Еду как по часам - на завтрак, обед и ужин - приносят сердобольные жители.



- От этих собак здесь ещё никто не пострадал. Я здесь живу, я вам говорю!



Но эти утверждения тут же опровергли другие жители района, у которых бродячие собаки кроме страха не вызывают других чувств.



- Пугают очень даже. Сколько раз идут дети на стадион, на площадку, они на них кидаются.



Тем временем подрядчик по отлову бродяжек уже выполнил план по стерилизации. Ещё 700 собак должны усыпить, но лишь тех, которых ветеринары признают больными. "Животных на усыпление как таковых нет. Мы за всё время работы из 305 голов эвтаназию провели только пятерых согласно заключению ветеринарного специалиста", - пояснила учредитель благотворительного фонда "Белка и Стрелка" Ирина Лубенец.



Усыплять здоровых собак, чтобы выполнить план, подрядчик не собирается и предлагает поменять нормативы - 100% собак стерилизовать, а проводить эвтаназию только по необходимости. Тем временем собачий вопрос в краевом центре стоит остро, ежемесячно в Красноярске от клыков дворняг страдают около ста человек. Две недели назад стая бродяжек едва не загрызла девятилетнего ребёнка.





"Совсем не ожидала. Я стала переходить и даже не повернулась, я повернулась только на боль и крик женщины. Вот здесь женщина стояла, она начала кричать и собака отпустила мою ногу", - рассказывает жительница Красноярска Людмила Чередниченко.Людмила Николаевна направлялась в аптеку за привычными ей лекарствами, но после встречи с дворняжками ей пришлось приобрести ещё и успокоительное, бинты и антисептик. "Меня спасли от большого укуса толстые брюки, я возвращалась со Cтолбов. Клок вырван из брюк был и царапина, кровь пошла у меня, но царапина была неглубокая", - пояснила Людмила Чередниченко.Женщина обратилась в травмпункт, написала заявление в полицию и оставила заявку в службе 005, но собаки и по сей день здесь. В ста метрах отсюда расположена школа и практически каждый день мимо своры собак на учёбу пробегают сотни детей. К слову, улица 60 лет Октября для зубастой стаи настоящий рай, животным даже не приходится искать себе пропитание. Еду как по часам - на завтрак, обед и ужин - приносят сердобольные жители.Но эти утверждения тут же опровергли другие жители района, у которых бродячие собаки кроме страха не вызывают других чувств.Тем временем подрядчик по отлову бродяжек уже выполнил план по стерилизации. Ещё 700 собак должны усыпить, но лишь тех, которых ветеринары признают больными. "Животных на усыпление как таковых нет. Мы за всё время работы из 305 голов эвтаназию провели только пятерых согласно заключению ветеринарного специалиста", - пояснила учредитель благотворительного фонда "Белка и Стрелка" Ирина Лубенец.Усыплять здоровых собак, чтобы выполнить план, подрядчик не собирается и предлагает поменять нормативы - 100% собак стерилизовать, а проводить эвтаназию только по необходимости. Тем временем собачий вопрос в краевом центре стоит остро, ежемесячно в Красноярске от клыков дворняг страдают около ста человек. Две недели назад стая бродяжек едва не загрызла девятилетнего ребёнка. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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