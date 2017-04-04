СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Происшествия





04.04.17 09:00 В Красноярске на пенсионерку напала стая бродячих собак



Фото Видео репортаж Видео
"Совсем не ожидала. Я стала переходить и даже не повернулась, я повернулась только на боль и крик женщины. Вот здесь женщина стояла, она начала кричать и собака отпустила мою ногу", - рассказывает жительница Красноярска Людмила Чередниченко.

Людмила Николаевна направлялась в аптеку за привычными ей лекарствами, но после встречи с дворняжками ей пришлось приобрести ещё и успокоительное, бинты и антисептик. "Меня спасли от большого укуса толстые брюки, я возвращалась со Cтолбов. Клок вырван из брюк был и царапина, кровь пошла у меня, но царапина была неглубокая", - пояснила Людмила Чередниченко.

Женщина обратилась в травмпункт, написала заявление в полицию и оставила заявку в службе 005, но собаки и по сей день здесь. В ста метрах отсюда расположена школа и практически каждый день мимо своры собак на учёбу пробегают сотни детей. К слову, улица 60 лет Октября для зубастой стаи настоящий рай, животным даже не приходится искать себе пропитание. Еду как по часам - на завтрак, обед и ужин - приносят сердобольные жители.

- От этих собак здесь ещё никто не пострадал. Я здесь живу, я вам говорю!

Но эти утверждения тут же опровергли другие жители района, у которых бродячие собаки кроме страха не вызывают других чувств.

- Пугают очень даже. Сколько раз идут дети на стадион, на площадку, они на них кидаются.

Тем временем подрядчик по отлову бродяжек уже выполнил план по стерилизации. Ещё 700 собак должны усыпить, но лишь тех, которых ветеринары признают больными. "Животных на усыпление как таковых нет. Мы за всё время работы из 305 голов эвтаназию провели только пятерых согласно заключению ветеринарного специалиста", - пояснила учредитель благотворительного фонда "Белка и Стрелка" Ирина Лубенец.

Усыплять здоровых собак, чтобы выполнить план, подрядчик не собирается и предлагает поменять нормативы - 100% собак стерилизовать, а проводить эвтаназию только по необходимости. Тем временем собачий вопрос в краевом центре стоит остро, ежемесячно в Красноярске от клыков дворняг страдают около ста человек. Две недели назад стая бродяжек едва не загрызла девятилетнего ребёнка.


Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.