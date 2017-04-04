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04.04.17 11:40 В Красноярске усилены меры безопасности на объектах транспорта





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"В настоящее время аэропорт Красноярска работает в усиленном режиме, в аэропорту приняты дополнительные меры по обеспечению транспортной безопасности. В том числе усилены входной и предполётный досмотры", - сообщила пресс-секретарь аэропорта "Емельяново" Леокадия Матвеева.







В Красноярске усилен режим безопасности на объектах транспорта в связи с терактом в Санкт-Петербурге. Дополнительные меры приняты на железнодорожном вокзале, в аэропорту "Емельяново", в автобусах, троллейбусах и трамваях. Горожан просят обращать внимание на подозрительных людей и бесхозные вещи. Однако никаких поводов для паники нет."В настоящее время аэропорт Красноярска работает в усиленном режиме, в аэропорту приняты дополнительные меры по обеспечению транспортной безопасности. В том числе усилены входной и предполётный досмотры", - сообщила пресс-секретарь аэропорта "Емельяново" Леокадия Матвеева.











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