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04.04.17 11:42 В Канске арестовали 500 литров опасной незамерзайки





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Незамерзайка была немедленно снята с продажи, против продавца возбудили дело, ему могут оштрафовать на 150 тысяч рублей. Стеклоомывающая жидкость с метанолом вызывает серьёзные проблемы со здоровьем, водитель может отравиться ядовитыми парами.







В Канске арестовали 500 литров опасной незамерзайки. Стеклоомывающая жидкость содержала в 35 раз больше допустимой нормы метанола. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по краю.Незамерзайка была немедленно снята с продажи, против продавца возбудили дело, ему могут оштрафовать на 150 тысяч рублей. Стеклоомывающая жидкость с метанолом вызывает серьёзные проблемы со здоровьем, водитель может отравиться ядовитыми парами.













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