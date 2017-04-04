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04.04.17 11:41 В ДТП под Красноярском погибли три человека





Фото Видео

Фото и видео: NGS24.ru



Три человека погибли сегодня утром в аварии под Красноярском на трассе М-53. Произошло лобовое столкновение: разбились "Лада Гранта" и "Лада Приора", какой из автомобилей выехал на встречную полосу, сейчас устанавливают следователи. Три человека не выжили: оба водителя и пассажир "Гранты". На месте работают сотрудники ГИБДД.







Три человека погибли сегодня утром в аварии под Красноярском на трассе М-53. Произошло лобовое столкновение: разбились "Лада Гранта" и "Лада Приора", какой из автомобилей выехал на встречную полосу, сейчас устанавливают следователи. Три человека не выжили: оба водителя и пассажир "Гранты". На месте работают сотрудники ГИБДД.













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