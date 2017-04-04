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Радио моей жизни
|04.04.17 19:48 "Радио моей жизни": диктор Людмила Базарова
Людмила БАЗАРОВА, диктор высшей категории, автор программ "Радио России. Красноярск":
Радио в моей жизни - это вся моя жизнь, потому что радио ко мне пришло или я к нему пришла с раннего детства. После того как наша школа отличилась в сборе металлолома, а я пришла как комсомолка, как активистка рассказать об этом. Галина Михайловна Суханова, редактор молодёжного вещания, редактор программы "Наследники" для старшеклассников, в которой я и участвовала, предложила мне быть ведущей этой программы.
Счастью моему не было предела. Я познакомилась с корреспондентами, людьми радио, журналистами, режиссёрами, была представлена главному редактору Моисею Лазаревичу Гуревичу, это были самые прекрасные дни моей жизни. Так началась моя жизнь на радио, которое стало моей судьбой.
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