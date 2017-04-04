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ВЕСТИМОБИЛЬ-2017



04.04.17 17:31 5 апреля "ВестиМобиль" приедет в Зеленогорск





Фото улица Бортникова, 1. Вы сможете с телеэкрана задать вопросы властям, рассказать о волнующих новостях или поделиться позитивными историями. От нас - подарки и фотографии на память. Встреча 5 апреля ровно в полдень.





"Вестимобиль" отправляется в Зеленогорск. 5 апреля в 12:00 корреспондент Владислав Тамошаускас будет ждать телезрителей у городского дома культуры по адресу:. Вы сможете с телеэкрана задать вопросы властям, рассказать о волнующих новостях или поделиться позитивными историями. От нас - подарки и фотографии на память. Встреча 5 апреля ровно в полдень.

















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