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04.04.17 15:05 В Канске может появиться завод по переработке древесных отходов





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Проблема запущенная, и решение пришло только из-за границы. Делегация из Гонконга и провинции Цзилинь представила проект завода: опилки и горбыль хотят перерабатывать в древесный уголь, его продавать в Корею и Японию. Первый этап строительства начнётся через месяц.







Китайский инвестор планирует строить завод по переработке древесных отходов в Канске. Об этом заявили в министерстве промышленности и торговли края. Накануне "Вести" рассказывали о горящих свалках в окрестностях Канска, в городе более 100 лесопилок, но древесные отходы сейчас просто скидывают на землю, вредя экологии. Переодически мусор воспламеняется, горожане задыхаются от едкого дыма.Проблема запущенная, и решение пришло только из-за границы. Делегация из Гонконга и провинции Цзилинь представила проект завода: опилки и горбыль хотят перерабатывать в древесный уголь, его продавать в Корею и Японию. Первый этап строительства начнётся через месяц.











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