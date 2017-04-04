НОВОСТИ | Общество













04.04.17 17:20 Из-за ремонта центральных улиц в Красноярске изменится схема движения автотранспорта





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Несмотря на перекрытия, по одной полосе оставят для общественного транспорта и спецслужб. Для остальных автомобилистов несколько месяцев разрабатывали временную схему движения, с учётом ремонта на других улицах Красноярска.



Основная нагрузка ляжет на улицы Ады Лебедевой и Республики. Между ними с 10 мая движение по улице Обороны изменится в обратную сторону, там же откроют участок Диктатуры пролетариата. К слову, вся улица станет односторонней от Дубровинского. Развернут и поток на улице Грибоедова. С Лебедевой можно будет повернуть налево и направо на Вейнбаума. Здесь установят дополнительный светофор.



Односторонней станет и улица Декабристов. По ней можно будет выехать со стороны Копылова в направлении 4-го моста. Не менее грандиозной будет реконструкция проспекта Мира. Жители города могут выбрать ограду, скамейки, урны и даже деревья-кустарники. На сайте мэрии в разделе "Опрос" уже запустили голосование.



Не хочется повторять избитые фразы типа крепитель, держитесь, придётся потерпеть, которые у большинства общественности вызывают раздражение. Но если все те планы, которые озвучивает городская администрация, будут воплощены в жизнь, возможно, оно того и стоит. Ведь, например, для европейских мегаполисов подобные ситуации в порядке вещей и люди там с пониманием к этому относятся: пересаживаются на общественный транспорт, каким бы он ни был, ходят пешком - чего уж там, некоторым это будет даже полезно. Так чем мы хуже?





Ремонт Коммунального моста начнётся 20 мая, и уже 19-го перекроют участок от Предмостной площади до острова Отдыха. А через две недели перекроют мост полностью. К слову, ремонт разбит на два этапа. В этом году отремонтируют участок над Абаканской протокой, путепровод над островом Отдыха и улицей Дубровинского. На всё у дорожников 120 дней, часть моста над основным руслом Енисея отремонтируют в следующем году.Несмотря на перекрытия, по одной полосе оставят для общественного транспорта и спецслужб. Для остальных автомобилистов несколько месяцев разрабатывали временную схему движения, с учётом ремонта на других улицах Красноярска.Основная нагрузка ляжет на улицы Ады Лебедевой и Республики. Между ними с 10 мая движение по улице Обороны изменится в обратную сторону, там же откроют участок Диктатуры пролетариата. К слову, вся улица станет односторонней от Дубровинского. Развернут и поток на улице Грибоедова. С Лебедевой можно будет повернуть налево и направо на Вейнбаума. Здесь установят дополнительный светофор.Односторонней станет и улица Декабристов. По ней можно будет выехать со стороны Копылова в направлении 4-го моста. Не менее грандиозной будет реконструкция проспекта Мира. Жители города могут выбрать ограду, скамейки, урны и даже деревья-кустарники. На сайте мэрии в разделе "Опрос" уже запустили голосование.Не хочется повторять избитые фразы типа крепитель, держитесь, придётся потерпеть, которые у большинства общественности вызывают раздражение. Но если все те планы, которые озвучивает городская администрация, будут воплощены в жизнь, возможно, оно того и стоит. Ведь, например, для европейских мегаполисов подобные ситуации в порядке вещей и люди там с пониманием к этому относятся: пересаживаются на общественный транспорт, каким бы он ни был, ходят пешком - чего уж там, некоторым это будет даже полезно. Так чем мы хуже? Вадим КУЛИКОВ

















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