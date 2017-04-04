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04.04.17 17:29 На реконструкцию стадиона "Енисей" потратят более 3-х миллиардов рублей





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"Вопрос рассматривался на уровне президента Российской Федерации. Было обсуждение, было поручение включить в программу этот любимый красноярцами вид спорта в качестве демонстрационного. И он попал. В этой связи нам пришлось быстро принимать решения вместе с оргкомитетом, который создан на уровне правительства РФ, о включении этого объекта в перечень объектов, которые должны быть реконструированы", - пояснил председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко.







На реконструкцию стадиона "Енисей" потратят более трёх миллиардов рублей - фактически его построят заново. В правительстве края окончательно утвердили смету расходов на этот объект грядущей Универсиады. Напомним, первоначально хоккей с мячом не должен был стать одним из видов спорта студенческого форума, однако впоследствии решение пересмотрели. Именно поэтому старый стадион быстро разрушили, на его месте в 2018 году появится новая арена."Вопрос рассматривался на уровне президента Российской Федерации. Было обсуждение, было поручение включить в программу этот любимый красноярцами вид спорта в качестве демонстрационного. И он попал. В этой связи нам пришлось быстро принимать решения вместе с оргкомитетом, который создан на уровне правительства РФ, о включении этого объекта в перечень объектов, которые должны быть реконструированы", - пояснил председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко.











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