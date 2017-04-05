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НОВОСТИ | Общество





05.04.17 08:32 Под Красноярском обнаружили стихийную свалку строительного мусора



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Активист "Народного фронта" Марина Якубенко в этой разбитой мозаике узнаёт старые стены легендарного стадиона. По её мнению, пыльные следы от этой стихийной насыпи в полях ведут с окраины посёлка Берёзовка на стройплощадку будущего объекта Универсиады.

"Мы видим, что это строительный мусор, остатки битых стеклоблоков. Если вспомним, как выглядел стадион "Енисей"... Кроме того, у активистов есть информация, что грузовики отсюда ехали именно в район стадиона "Енисей", на ДК 1-го мая", - рассказала активист Общероссийского народного фронта Марина Якубенко.

Сейчас на месте легендарного хоккейного стадиона на "Красрабе" ровное поле. Цена работ - более трёх миллиардов рублей. Заказчиком строительства новой арены выступила детская школа хоккейного "Енисея". По их сведениям, весь строительный мусор после демонтажа старых трибун - шесть тысяч кубометров - вывезен на полигон у Шинного кладбища. Нам предъявлены и талоны о принятии груза.

"А то, что якобы куда-то высыпают - я такой информации не видел, нам её не предоставляли. К нам прокуратура обращалась с этим вопросом. Мы запросили, и "Вторичные ресурсы" подтвердили нам своей справкой о принятии строительных отходов", - пояснил заместитель директора по строительству спортивных сооружений Сергей Капустин.

Однако свалку мусора в Берёзовском районе всё же кто-то создал. Судя по данным кадастровой карты, участок находится в частном владении. Его категория - земли сельхозназначения. Капусту или огурцы выращивать можно, а вот сбрасывать отходы - нет.

Эта груда кирпичей, кусков бетона и шифера занимает примерно две тысячи квадратных метров. Причём куча строительного мусора возвышается над окрестностями на высоту три метра.

Сейчас истинного виновника и источник загрязнения предстоит выявить правоохранителям. Тем более что номера грузовиков прекрасно просматриваются на фото активистов. "Народный фронт" направил жалобы в правительство края и природоохранные ведомства.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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