НОВОСТИ | Общество













05.04.17 11:39 Управляющая компания незаконно начислила жильцам плату за освещение подъездов





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Жильцы отдали от 1000 до 2000 рублей. Суд же в итоге признал действия управляющей компании незаконными, специалисты "Жилбытсервиса" не смогли обосновать свои расчёты. Теперь деньги придётся вернуть.







Незаконный перерасчёт. Весной 2016-го в Красноярске управляющая компания "Жилбытсервис" предъявила своим клиентам квитанции на оплату электричества в подъездах. Якобы в предыдущие три года эта строка по непонятным причинам в платёжках отсутствовала, а вот теперь надо заплатить. Ведь свет в местах общего пользования по закону тоже оплачивают собственники квартир.Жильцы отдали от 1000 до 2000 рублей. Суд же в итоге признал действия управляющей компании незаконными, специалисты "Жилбытсервиса" не смогли обосновать свои расчёты. Теперь деньги придётся вернуть.













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