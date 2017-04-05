НОВОСТИ | Общество













05.04.17 17:27 Утверждены сроки весеннего сезона охоты на водоплавающую и боровую дичь





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Для жителей северных районов края сезон охоты пройдёт с 13 по 22 мая; в Туруханском и северной части Эвенкийского районов - с 22 по 29 мая, в северной части Туруханского района с 27 мая по 5 июня. Охота будет открыта в южной части Таймырского района с 25 мая по 3 июня; в северной части района - с 1 по 10 июня.







Правительство края утвердило сроки предстоящего весеннего сезона охоты на водоплавающую и боровую дичь. Охота в регионе будет открыта с 22 апреля до 10 июня 2017 года. Традиционно охота стартует с южных и части западных районов края, там охотиться можно будет с 22 апреля до 1 мая. В центральных, части восточных и западных районов сезон охоты продлится с 6 по 15 мая.Для жителей северных районов края сезон охоты пройдёт с 13 по 22 мая; в Туруханском и северной части Эвенкийского районов - с 22 по 29 мая, в северной части Туруханского района с 27 мая по 5 июня. Охота будет открыта в южной части Таймырского района с 25 мая по 3 июня; в северной части района - с 1 по 10 июня.











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