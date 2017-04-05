НОВОСТИ | Спорт













05.04.17 17:29 Президент утвердил перечень поручений по подготовке к Универсиаде





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По материалам, опубликованным на сайте Кремля, до 1 июля все работы по проектированию, строительству и реконструкции должны войти в график. Ответственный - губернатор Толоконский. До 28 апреля нужно решить, целесообразна ли железнодорожная ветка до аэропорта "Емельяново". Здесь должен подключиться в том числе руководитель РЖД Олег Белозёров. До 1 июня правительству страны и края поставлена задача изыскать средства на покупку транспорта для перевозки участников и гостей Универсиады.







Президент утвердил перечень поручений по итогам мартовского совещания в Красноярске. Напомним, главной темой беседы Владимира Путина с местными и федеральными чиновниками была Универсиада-2019. Тогда глава государства остался недоволен отставанием по срокам.По материалам, опубликованным на сайте Кремля, до 1 июля все работы по проектированию, строительству и реконструкции должны войти в график. Ответственный - губернатор Толоконский. До 28 апреля нужно решить, целесообразна ли железнодорожная ветка до аэропорта "Емельяново". Здесь должен подключиться в том числе руководитель РЖД Олег Белозёров. До 1 июня правительству страны и края поставлена задача изыскать средства на покупку транспорта для перевозки участников и гостей Универсиады.











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