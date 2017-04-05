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05.04.17 11:30 В регионе зафиксирован первый лесной пожар





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В лесной охране подчеркнули - во многих районах региона снег растаял и нужно быть особенно внимательными при обращении со спичками. Владельцы участков, граничащих с лесом, обязаны регулярно убирать сухую траву со своих земель.







Сезон лесных пожаров в Красноярске начался. Первое возгорание зафиксировано в Емельяновском районе. По предварительным данным, виноваты местные жители. Общая площадь пожара - 2 тысячи квадратных метров. К этой минуте огонь уже потушен.В лесной охране подчеркнули - во многих районах региона снег растаял и нужно быть особенно внимательными при обращении со спичками. Владельцы участков, граничащих с лесом, обязаны регулярно убирать сухую траву со своих земель.











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