АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





05.04.17 17:24 Вступили в силу изменения в правилах дорожного движения



Фото Видео репортаж Видео
Нововведение первое: заднее стекло должно рассказывать о владельце автомобиля другим участникам движения. Если резина шипованная, в машине ребёнок, за рулём вы недавно, имеете проблемы со слухом или везёте опасный груз - обозначайте всё это наклейками. Красноярским автолюбителям правило нравится, говорят, так проще ориентироваться в потоке.

В автомагазинах на опознавательные знаки ажиотаж, даже заказывают дополнительную партию. Большой спрос на наклейку "перевозка детей" - за её отсутствие штраф 3000 рублей; если не указали, что везёте опасный груз - 2500; за шипы и остальные знаки - 500. Нововведение второе: водителям, чей стаж меньше двух лет, теперь нельзя возить крупногабаритный груз, буксировать другие машины и брать пассажиров на мопеды и мотоциклы. За это тоже штрафуют - от 500 до 2500. Мотоциклистам на автомагистралях разрешили разгоняться до 110 километров в час, раньше можно было только до 90.

"В основном на автомагистралях двигаются автомобили со скоростью 110 км/ч, и тут же мотоциклисты, которые двигаются с меньшей скоростью, это намного опаснее, чем если весь поток будет двигаться с одинаковой скоростью", - пояснил начальник отделения по исполнению административного законодательства управления Госавтоинспекции по краю Дмитрий Труханов.

Нововведение третье: поменять права, если заканчивается их срок, теперь можно не только в ГАИ, но и в многофункциональных центрах на Железнодорожников, 15 и 9 Мая, 12. С собой паспорт, чек оплаченной госпошлины и старые права, новое удостоверение выдадут через три дня.

"Пока изготавливаются права, водительское удостоверение находится у заявителя, он может по нему спокойно ездить", - пояснила руководитель структурного подразделения МФЦ Екатерина Кузьмина.

Первые два дня сотрудники ГИБДД будут останавливать, но пока не штрафовать, а лишь предупреждать, чтобы водители успели привыкнуть к новым правилам.


Александра СЛАВЕЦКАЯ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.