НОВОСТИ | Общество













05.04.17 17:24 Вступили в силу изменения в правилах дорожного движения





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В автомагазинах на опознавательные знаки ажиотаж, даже заказывают дополнительную партию. Большой спрос на наклейку "перевозка детей" - за её отсутствие штраф 3000 рублей; если не указали, что везёте опасный груз - 2500; за шипы и остальные знаки - 500. Нововведение второе: водителям, чей стаж меньше двух лет, теперь нельзя возить крупногабаритный груз, буксировать другие машины и брать пассажиров на мопеды и мотоциклы. За это тоже штрафуют - от 500 до 2500. Мотоциклистам на автомагистралях разрешили разгоняться до 110 километров в час, раньше можно было только до 90.



"В основном на автомагистралях двигаются автомобили со скоростью 110 км/ч, и тут же мотоциклисты, которые двигаются с меньшей скоростью, это намного опаснее, чем если весь поток будет двигаться с одинаковой скоростью", - пояснил начальник отделения по исполнению административного законодательства управления Госавтоинспекции по краю Дмитрий Труханов.



Нововведение третье: поменять права, если заканчивается их срок, теперь можно не только в ГАИ, но и в многофункциональных центрах на Железнодорожников, 15 и 9 Мая, 12. С собой паспорт, чек оплаченной госпошлины и старые права, новое удостоверение выдадут через три дня.



"Пока изготавливаются права, водительское удостоверение находится у заявителя, он может по нему спокойно ездить", - пояснила руководитель структурного подразделения МФЦ Екатерина Кузьмина.



Первые два дня сотрудники ГИБДД будут останавливать, но пока не штрафовать, а лишь предупреждать, чтобы водители успели привыкнуть к новым правилам.





Нововведение первое: заднее стекло должно рассказывать о владельце автомобиля другим участникам движения. Если резина шипованная, в машине ребёнок, за рулём вы недавно, имеете проблемы со слухом или везёте опасный груз - обозначайте всё это наклейками. Красноярским автолюбителям правило нравится, говорят, так проще ориентироваться в потоке.В автомагазинах на опознавательные знаки ажиотаж, даже заказывают дополнительную партию. Большой спрос на наклейку "перевозка детей" - за её отсутствие штраф 3000 рублей; если не указали, что везёте опасный груз - 2500; за шипы и остальные знаки - 500. Нововведение второе: водителям, чей стаж меньше двух лет, теперь нельзя возить крупногабаритный груз, буксировать другие машины и брать пассажиров на мопеды и мотоциклы. За это тоже штрафуют - от 500 до 2500. Мотоциклистам на автомагистралях разрешили разгоняться до 110 километров в час, раньше можно было только до 90."В основном на автомагистралях двигаются автомобили со скоростью 110 км/ч, и тут же мотоциклисты, которые двигаются с меньшей скоростью, это намного опаснее, чем если весь поток будет двигаться с одинаковой скоростью", - пояснил начальник отделения по исполнению административного законодательства управления Госавтоинспекции по краю Дмитрий Труханов.Нововведение третье: поменять права, если заканчивается их срок, теперь можно не только в ГАИ, но и в многофункциональных центрах на Железнодорожников, 15 и 9 Мая, 12. С собой паспорт, чек оплаченной госпошлины и старые права, новое удостоверение выдадут через три дня."Пока изготавливаются права, водительское удостоверение находится у заявителя, он может по нему спокойно ездить", - пояснила руководитель структурного подразделения МФЦ Екатерина Кузьмина.Первые два дня сотрудники ГИБДД будут останавливать, но пока не штрафовать, а лишь предупреждать, чтобы водители успели привыкнуть к новым правилам. Александра СЛАВЕЦКАЯ

















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