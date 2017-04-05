НОВОСТИ | Общество













05.04.17 17:30 В почве сельхозугодий Берёзовского района обнаружен мышьяк и фтор





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Кроме вредных для организма веществ специалисты Россельхознадзора зафиксировали, что семь гектаров зарастают травой, а на площади в полтора гектара складировались бытовые отходы - полиэтилен, пиломатериалы, железные бочки. Штраф, который заплатит собственник земель - 80 тысяч рублей.







В почве земель Берёзовского района, на которых выращивали овощи и зелень, обнаружили превышение содержания мышьяка и фтора. Речь о сельхозугодьях площадью свыше ста гектаров. Они принадлежат гражданке России, предпринимательнице, которая нанимала дешёвую иностранную рабочую силу.Кроме вредных для организма веществ специалисты Россельхознадзора зафиксировали, что семь гектаров зарастают травой, а на площади в полтора гектара складировались бытовые отходы - полиэтилен, пиломатериалы, железные бочки. Штраф, который заплатит собственник земель - 80 тысяч рублей.













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