Двигателю КамАЗа требуется ремонт. И хоть работа у автослесерей есть, сервис загружен лишь наполовину. Во время сложной экономической ситуации в стране водители экономят. "Начинают экономить на техническом обслуживании и плановых ремонтах. Это приводит к повышенному расходу топлива, что влияет на выбросы. Несвоевременное техобслуживание способствует утечкам охлаждающей жидкости, ГСМ, что тоже влияет на окружающую среду", - пояснил директор автосервиса Павел Маслаков.
Так выглядел краевой центр 50 лет назад. Сегодня Красноярск вместе с Владивостоком и Москвой входит в тройку самых автомобилизированных городов России. Расширение спальных районов вынуждает многих передвигаться из одной части города в другую. При этом транспорт выделяет в том числе оксид азота и бензоперен - опасный канцероген, провоцирующий онкологию, 95% которого производят предприятия металлургии, а 5% остальные производства, включая теплоисточники и транспорт.
"Если автомобили стоят в пробке, особенно в безветренный день, на этом участке создаётся повышенная концентрация загрязняющих веществ в атмосфере. Поэтому первое решение - сделать так, чтобы автомобили в пробках не стояли. Например, соединение подземными коммуникациями этих районов. Например, метро, проблему бы несколько снизило", - отметил директор Института экологии и географии СФУ Руслан Шарафутдинов.
Экологи настаивают на жёстком контроле бензина. Даже тотальный переход на электромобили не даст такого эффекта, как чистое топливо. "Давайте сделаем как в Москве, там за два года запретили продавать бензин ниже пятого класса и выбросы уменьшились в разы", - сказал лидер красноярских "зелёных" Сергей Шахматов.
По оценкам экологов, сегодня лишь 25% бензина, который продаётся в Красноярске, относится к пятому классу. Переход всех АЗС на такое топливо - процесс долгий и финансово сложный. Но делать это необходимо, иначе мы никогда не увидим чистое небо.