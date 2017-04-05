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05.04.17 17:27 В Красноярском крае стало меньше фальшивых купюр





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Максимальное наказание за подделку - 15 лет заключения. Фальшивомонетчики стали более профессионально относиться к подделкам - производство стало дороже за счёт печатных машин, используемой краски. Некоторые фальшивки даже банкоматы не распознают.



"Каким образом определить подделку гражданам без спецприборов? При незначительном физическом воздействии защитную ленту можно извлечь. Герб города Хабаровска под прямым углом имеет малиновый цвет, под углом 45% он должен меняться на золотисто-зелёный", - пояснил Начальник отделения ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю Дмитрий Лапин.







В Красноярском крае стало меньше фальшивых купюр. Об этом рассказали в полиции. Основную проблему представляют магазины, не оборудованные специальными купюроприёмниками. На данный момент 70% подделанных банкнот - пятитысячные, около 20% - тысячные, остальные - иностранная валюта.Максимальное наказание за подделку - 15 лет заключения. Фальшивомонетчики стали более профессионально относиться к подделкам - производство стало дороже за счёт печатных машин, используемой краски. Некоторые фальшивки даже банкоматы не распознают."Каким образом определить подделку гражданам без спецприборов? При незначительном физическом воздействии защитную ленту можно извлечь. Герб города Хабаровска под прямым углом имеет малиновый цвет, под углом 45% он должен меняться на золотисто-зелёный", - пояснил Начальник отделения ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю Дмитрий Лапин.











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