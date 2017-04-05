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05.04.17 17:20 На территории завода "Сибтяжмаш" горит цех





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По предварительным данным, всё началось с возгорания колбасного цеха. Площади на территории бывшего завода сдаются в аренду самым разным предприятиям. Подробности смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.





В Красноярске продолжает полыхать цех на территории завода "Сибтяжмаш". Пламенем были объяты 1500 квадратных метров. Сейчас пожар локализован. Возгорание началось в полдень, и до сих пор спасатели не могут до конца справиться с огнём. Проблема в том, что большая часть территории некогда промышленного гиганта в запустелом состоянии - усугубляют ситуацию сухие трава и деревья, а также порывы ветра.По предварительным данным, всё началось с возгорания колбасного цеха. Площади на территории бывшего завода сдаются в аренду самым разным предприятиям. Подробности смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.















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