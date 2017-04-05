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05.04.17 20:55 В Красноярске побывал грузинский велопутешественник





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"В возрасте 45 он умирал. В возрасте 50 он устанавливает мировые рекорды в отжиманиях. За девять с лишним лет объезжает земной шар на велосипеде. Я в честь его светлой памяти, естественно, за мир. Я даже не думал, что я буду так далеко заходить, этого не было в моих планах. Я не велосипедист, я борец", - рассказал велопутешественник.







В Красноярске остановился грузинский велопутешественник. Он едет из Владивостока через всю Россию и дальше по Евразии. Пройдено семь тысяч километров, впереди ещё больше двадцати. Нодар Беридзе называет свой одиночный велопробег "Путь мира" и пропагандирует укрепление дружбы между Россией и Грузией, несмотря на охлаждение отношений в последние годы. Сесть на велосипед с такой миссией решил по примеру своего друга и наставника Джумбера Лежавой, который умер три года назад."В возрасте 45 он умирал. В возрасте 50 он устанавливает мировые рекорды в отжиманиях. За девять с лишним лет объезжает земной шар на велосипеде. Я в честь его светлой памяти, естественно, за мир. Я даже не думал, что я буду так далеко заходить, этого не было в моих планах. Я не велосипедист, я борец", - рассказал велопутешественник.











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