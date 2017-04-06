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НОВОСТИ | Общество





06.04.17 11:47 Красноярцев приглашают на Тотальный диктант



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Написать "Тотальный диктант" на Красноярской ГЭС. Такое необычное место для проверки знаний по русскому языку предложили организаторы акции. Кроме того, впервые откроются площадки в Черёмушках, Покровском и на Пашенном. Количество мест проведения акции в этом году увеличилось в два раза. Уточнить ближайшую точку к вашему дому или работе можно на официальном сайте "Тотального диктанта". Пройти проверку своих знаний приглашают 8 апреля в 15 часов.
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