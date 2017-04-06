НОВОСТИ | Экономика













06.04.17 17:29 В регионе появились 25-рублёвые монеты с символикой Мундиаля-2018





Фото Видео





Изделие российского монетного двора посвящено предстоящему в России чемпионату мира по футболу в 2018 году. С одной стороны на нём красуется эмблема Мундиаля, на аверсе двуглавый орёл и достоинство монеты - 25 рублей.



"Выпускаемые монеты являются законным средством платежа на всей территории Российской Федерации, обязательны к приёму во все виды платежей без ограничений", - пояснил заместитель управляющего краевым отделением Банка России Алексей Гагарин.



Правда, по региону такие 25-рублёвки ещё не разошлись - они только запущены в банковскую систему через почтовые отделения. В край их завезено 360 тысяч, а всего по России разойдется почти 20 миллионов. Также выпущен и красочный вариант этой памятной монеты. На неё нанесена цветная эмаль, яркая упаковка с эмблемой будущего чемпионата мира по футболу. Её номинал 25 рублей, но за такую цену её вряд ли можно будет купить, потому что банки будут делать на неё свою наценку.



Несмотря на большой тираж, новые четвертаки могут также превратиться в коллекционную редкость. Так уже произошло с олимпийскими и крымскими банкнотами. Купюры, изданные в честь присоединения полуострова, не найти в обращении. А на специализированных форумах они продаются в пять раз дороже собственного номинала.





К новым монетам красноярские продавцы не то что не привыкли - в руках ещё не держали. Ещё в конце декабря Центробанк выпустил это платёжное средство, но обменять его на товар у людей за прилавком с первого раза не получилось. Кассир не сразу приняла металлический кругляш за чистую монету.Изделие российского монетного двора посвящено предстоящему в России чемпионату мира по футболу в 2018 году. С одной стороны на нём красуется эмблема Мундиаля, на аверсе двуглавый орёл и достоинство монеты - 25 рублей."Выпускаемые монеты являются законным средством платежа на всей территории Российской Федерации, обязательны к приёму во все виды платежей без ограничений", - пояснил заместитель управляющего краевым отделением Банка России Алексей Гагарин.Правда, по региону такие 25-рублёвки ещё не разошлись - они только запущены в банковскую систему через почтовые отделения. В край их завезено 360 тысяч, а всего по России разойдется почти 20 миллионов. Также выпущен и красочный вариант этой памятной монеты. На неё нанесена цветная эмаль, яркая упаковка с эмблемой будущего чемпионата мира по футболу. Её номинал 25 рублей, но за такую цену её вряд ли можно будет купить, потому что банки будут делать на неё свою наценку.Несмотря на большой тираж, новые четвертаки могут также превратиться в коллекционную редкость. Так уже произошло с олимпийскими и крымскими банкнотами. Купюры, изданные в честь присоединения полуострова, не найти в обращении. А на специализированных форумах они продаются в пять раз дороже собственного номинала. Роман РЫКОВ

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













