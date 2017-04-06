ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Экономика





06.04.17 17:29 В регионе появились 25-рублёвые монеты с символикой Мундиаля-2018



Фото Видео репортаж Видео
К новым монетам красноярские продавцы не то что не привыкли - в руках ещё не держали. Ещё в конце декабря Центробанк выпустил это платёжное средство, но обменять его на товар у людей за прилавком с первого раза не получилось. Кассир не сразу приняла металлический кругляш за чистую монету.

Изделие российского монетного двора посвящено предстоящему в России чемпионату мира по футболу в 2018 году. С одной стороны на нём красуется эмблема Мундиаля, на аверсе двуглавый орёл и достоинство монеты - 25 рублей.

"Выпускаемые монеты являются законным средством платежа на всей территории Российской Федерации, обязательны к приёму во все виды платежей без ограничений", - пояснил заместитель управляющего краевым отделением Банка России Алексей Гагарин.

Правда, по региону такие 25-рублёвки ещё не разошлись - они только запущены в банковскую систему через почтовые отделения. В край их завезено 360 тысяч, а всего по России разойдется почти 20 миллионов. Также выпущен и красочный вариант этой памятной монеты. На неё нанесена цветная эмаль, яркая упаковка с эмблемой будущего чемпионата мира по футболу. Её номинал 25 рублей, но за такую цену её вряд ли можно будет купить, потому что банки будут делать на неё свою наценку.

Несмотря на большой тираж, новые четвертаки могут также превратиться в коллекционную редкость. Так уже произошло с олимпийскими и крымскими банкнотами. Купюры, изданные в честь присоединения полуострова, не найти в обращении. А на специализированных форумах они продаются в пять раз дороже собственного номинала.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
Вести-Красноярск. События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России - Красноярск
Непотерянный рай


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.