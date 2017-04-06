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НОВОСТИ | Общество





06.04.17 20:11 Чёрных лесорубов в крае выслеживают с воздуха



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Сегодня в регионе более 100 миллионов гектаров тайги, и группы чёрных лесорубов на такой площади словно иголки в стоге сена. Нередко отыскать преступников становится возможным только с воздуха. С высоты открываются и масштабы незаконного промысла, после себя лесные вредители оставляют километры голой земли.

Чтобы преступники не успели скрыться от полицейских в тайге, с вертолёта на задержание лесных вредителей десантируют вооружённых сотрудников СОБР. Задержанные уверяют, их деятельность законна, но при этом разрешительных документов на вырубку лесосеки у них нет. Самого организатора преступного промысла на месте не оказалось.

Сейчас полицейские конфискуют всю технику и незаконно добытый лес, после чего пересчитают каждый пенёк, чтобы определить размер ущерба, нанесённого чёрными лесорубами.

Ущерб, нанесённый незаконным промыслом, ляжет на плечи организатора вырубки; уже понятно, что это миллионы рублей. Сам предприниматель уже пришёл к полицейским с повинной, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы. К слову, в прошлом году в регионе правоохранителями было выявлено около 400 фактов незаконной вырубки.


Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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