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06.04.17 17:20 Опубликован график плановых отключений холодной воды в Красноярске





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Ближайшее отключение 26 мая в Советском районе. В Ленинском и Кировском районе - 16 июня, в Свердловском - 30 июня, Центральный и Железнодорожный до улицы Калинина от холодной воды отключат 14 июня, Октябрьский и оставшуюся часть Железнодорожного - 4 августа. Пока жилой массив будет отключен, на сетях заменят краны, задвижки и заслонки, поставят новые колодцы, словом, подготовят коммуникации к зиме.







"Краском" опубликовал плановый график отключений холодной воды. В этом году терпеть неудобства придётся только сутки, так по крайней мере обещают специалисты. Воду перекроют с 23 часов и включат в это же время на следующий день.Ближайшее отключение 26 мая в Советском районе. В Ленинском и Кировском районе - 16 июня, в Свердловском - 30 июня, Центральный и Железнодорожный до улицы Калинина от холодной воды отключат 14 июня, Октябрьский и оставшуюся часть Железнодорожного - 4 августа. Пока жилой массив будет отключен, на сетях заменят краны, задвижки и заслонки, поставят новые колодцы, словом, подготовят коммуникации к зиме.











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