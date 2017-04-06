НОВОСТИ | Общество













06.04.17 17:23 Детская школа искусств может переехать в здание библиотеки имени А.Блока





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Родители громко протестовали, власти взяли время подумать, и вот теперь новое решение: выселить из соседнего здания в Академе библиотеку имени Александра Блока, свободную территорию отдать под школу искусств, а библиотеку перенести в пристройку, где меньшая площадь. Родители обсуждают перспективу, в библиотеке будущий переезд не комментируют.







Красноярская администрация предложила выселить библиотеку, чтобы уладить скандал с переселением детской школы искусств №16. В Академгородке не хватает мест первоклассникам, местная гимназия переполнена, ей нужны новые помещения. Чтобы решить проблему, чиновники хотели потеснить творческих учеников и педагогов 16-й школы искусств, им предлагали переехать в здание за несколько остановок.Родители громко протестовали, власти взяли время подумать, и вот теперь новое решение: выселить из соседнего здания в Академе библиотеку имени Александра Блока, свободную территорию отдать под школу искусств, а библиотеку перенести в пристройку, где меньшая площадь. Родители обсуждают перспективу, в библиотеке будущий переезд не комментируют.











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