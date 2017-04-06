Красноярская администрация предложила выселить библиотеку, чтобы уладить скандал с переселением детской школы искусств №16. В Академгородке не хватает мест первоклассникам, местная гимназия переполнена, ей нужны новые помещения. Чтобы решить проблему, чиновники хотели потеснить творческих учеников и педагогов 16-й школы искусств, им предлагали переехать в здание за несколько остановок.
Родители громко протестовали, власти взяли время подумать, и вот теперь новое решение: выселить из соседнего здания в Академе библиотеку имени Александра Блока, свободную территорию отдать под школу искусств, а библиотеку перенести в пристройку, где меньшая площадь. Родители обсуждают перспективу, в библиотеке будущий переезд не комментируют.