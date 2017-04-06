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06.04.17 17:21 При переселении жителей края из ветхого жилья пропал миллиард рублей





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Эксперты заявили - риск коррупции в этой сфере очень высокий, потому что в крае даже нет единого подхода к жилищной политике. В министерстве строительства и ЖКХ "Вестям" сказали, что данные Счётной палаты могут быть н точными, комментарий обещали дать позже.







Миллиард рублей пропал при переселении жителей края из ветхого жилья. Счётная палата региона рассказала о нарушениях, которые допустили власти, расходуя деньги на улучшение жилищных условий граждан. Вывод шокирует - при переселении пропал почти миллиард бюджетных рублей. Уже установлено, что чиновники платили за завышенные объёмы строительства, нарушили сроки ввода жилья в эксплуатацию, были случаи, когда незаконно менялись контракты.Эксперты заявили - риск коррупции в этой сфере очень высокий, потому что в крае даже нет единого подхода к жилищной политике. В министерстве строительства и ЖКХ "Вестям" сказали, что данные Счётной палаты могут быть н точными, комментарий обещали дать позже.











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