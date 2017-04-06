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06.04.17 20:56 "Время первых": яркий российский блокбастер впечатлил красноярцев





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Именно таким предстанет перед зрителями молодой лейтенант Алексей Леонов. В отряд космонавтов его возьмут за смелость и умение выходить из любой переделки победителем.



Ключевые эпизоды - выход в открытый космос и возвращение экипажа на Землю - созданы при помощи уникальных для российского кинематографа технологий. Над фильмом больше года трудилась команда лучших российских и зарубежных художников, бутафоров, специалистов по компьютерной графике.



Создателям удалось держать зрителей в напряжении все два часа. Работу одобрил и дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов, он выступил главным консультантом картины.





"Время первых" - первый масштабный российский фильм о космосе, снятый в формате 3D. Лента расскажет о всех трудностях первого в истории выхода человека в открытый космос. Продюсировал проект Тимур Бекмамбетов, главные роли исполнили Владимир Ильин, Константин Хабенский и Евгений Миронов.Именно таким предстанет перед зрителями молодой лейтенант Алексей Леонов. В отряд космонавтов его возьмут за смелость и умение выходить из любой переделки победителем.Ключевые эпизоды - выход в открытый космос и возвращение экипажа на Землю - созданы при помощи уникальных для российского кинематографа технологий. Над фильмом больше года трудилась команда лучших российских и зарубежных художников, бутафоров, специалистов по компьютерной графике.Создателям удалось держать зрителей в напряжении все два часа. Работу одобрил и дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов, он выступил главным консультантом картины. Роман РЫКОВ

















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