"Время первых" - первый масштабный российский фильм о космосе, снятый в формате 3D. Лента расскажет о всех трудностях первого в истории выхода человека в открытый космос. Продюсировал проект Тимур Бекмамбетов, главные роли исполнили Владимир Ильин, Константин Хабенский и Евгений Миронов.
Именно таким предстанет перед зрителями молодой лейтенант Алексей Леонов. В отряд космонавтов его возьмут за смелость и умение выходить из любой переделки победителем.
Ключевые эпизоды - выход в открытый космос и возвращение экипажа на Землю - созданы при помощи уникальных для российского кинематографа технологий. Над фильмом больше года трудилась команда лучших российских и зарубежных художников, бутафоров, специалистов по компьютерной графике.
Создателям удалось держать зрителей в напряжении все два часа. Работу одобрил и дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов, он выступил главным консультантом картины.