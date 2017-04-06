НОВОСТИ | Общество













06.04.17 20:45 Гендиректор краевого фонда капремонта не явилась с отчётом в горсовет





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В фонде сообщили, Авдеева не смогла прийти на совещание по личным причинам, не связанным с работой. Однако депутаты в любом случае остались недовольны, хотят написать письмо губернатору о неявке Авдеевой. Кстати, часть полномочий фонда регионального оператора хотят передать администрации. В том числе конкурсные процедуры, отбор подрядчиков и контроль работ. Теперь к этому вопросу вернутся позже.







Скандал в городском совете Красноярска. На совещание к депутатам не пришла Нина Авдеева - генеральный директор фонда капитального ремонта региона. Её ждали с отчётом о том, как идёт реализация программы капремонта в миллионнике. О своём отсутствии Нина Авдеева не предупредила, на звонки не отвечала.В фонде сообщили, Авдеева не смогла прийти на совещание по личным причинам, не связанным с работой. Однако депутаты в любом случае остались недовольны, хотят написать письмо губернатору о неявке Авдеевой. Кстати, часть полномочий фонда регионального оператора хотят передать администрации. В том числе конкурсные процедуры, отбор подрядчиков и контроль работ. Теперь к этому вопросу вернутся позже.











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