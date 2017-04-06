НОВОСТИ | Общество













06.04.17 19:30 Работники следственных органов отметили профессиональный праздник





Фото Видео





"Порой становишься на тот уровень, на котором стоит обвиняемый или подозреваемый, которого допрашиваешь. Начинаешь вступать с ним в психологическую игру, различными ходами пытаешься всё это узнать", - рассказывает следователь ГУ МУ МВД России "Красноярское" Диана Шунта.



Но в большинстве своём службу не назвать похожей на события в сериалах и фильмах. Бумажная работа с сотнями страниц уголовных дел занимает не менее половины рабочего времени. А чтобы подшить такое, требуется строительная дрель. Но сегодня, в честь профессионального праздника, Диана проводит день как рядовой дежурный следователь. А значит, ждёт сигнала.



Информация о происшествиях поступает от горожан и экстренных служб в дежурную часть полиции. Сотрудники уточняют время и место происшествия, есть ли пострадавшие. Незамедлительно по громкой связи объявляется сбор следственно-оперативной группы. При выезде на место преступления она получает минимальную информацию. Основную добывает сама: опрашивает пострадавших и изучает место случившегося. При себе незаменимый атрибут - чемоданчик криминалиста.



Сегодня Диана ещё и делится опытом с подрастающим поколением - студентами. Сейчас в городе работает 372 следователя. Большинство из них - женщины. Служба нелёгкая, но кроме настойчивости и смелости, в профессии нужна усидчивость и скрупулёзность, которыми чаще могут похвастаться именно дамы.





Утро дежурного следователя начинается с получения оружия. Диана Шунта в профессии уже более 20 лет и занимается раскрытием только самых резонансных уголовных дел. Особенно удаются допросы."Порой становишься на тот уровень, на котором стоит обвиняемый или подозреваемый, которого допрашиваешь. Начинаешь вступать с ним в психологическую игру, различными ходами пытаешься всё это узнать", - рассказывает следователь ГУ МУ МВД России "Красноярское" Диана Шунта.Но в большинстве своём службу не назвать похожей на события в сериалах и фильмах. Бумажная работа с сотнями страниц уголовных дел занимает не менее половины рабочего времени. А чтобы подшить такое, требуется строительная дрель. Но сегодня, в честь профессионального праздника, Диана проводит день как рядовой дежурный следователь. А значит, ждёт сигнала.Информация о происшествиях поступает от горожан и экстренных служб в дежурную часть полиции. Сотрудники уточняют время и место происшествия, есть ли пострадавшие. Незамедлительно по громкой связи объявляется сбор следственно-оперативной группы. При выезде на место преступления она получает минимальную информацию. Основную добывает сама: опрашивает пострадавших и изучает место случившегося. При себе незаменимый атрибут - чемоданчик криминалиста.Сегодня Диана ещё и делится опытом с подрастающим поколением - студентами. Сейчас в городе работает 372 следователя. Большинство из них - женщины. Служба нелёгкая, но кроме настойчивости и смелости, в профессии нужна усидчивость и скрупулёзность, которыми чаще могут похвастаться именно дамы. Анастасия ЦЫГАНКОВА













АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













